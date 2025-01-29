Соединённые Штаты перестанут поставлять средства механической контрацепции палестинским боевикам в сектор Газа.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом Доме.

По его словам, ХАМАС использует презервативы для изготовления взрывных устройств.

Ранее в Белом доме обвинили администрацию ушедшего президента Джо Байдена, что 50 миллионов долларов было потрачено на распространение презервативов в секторе Газа.

Эти расходы были выявлены Департаментом эффективности государственного управления, возглавляемым Илоном Маском, сообщила новая пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Напомним, в своём дебютном интервью журналистам Ливитт заявила, что "бюджет США при Байдене тратили, как пьяные матросы".

Секретарь отметила, что в настоящее время Управление административно-бюджетной политики (OMB) проводит анализ бюджетных расходов и готово рассматривать предложения от федеральных ведомств по сохранению программ, которые соответствуют целям нового президента США.

Также мы сообщали, что Маск и Рамасвами предлагают урезать финансирование международных и неправительственных организаций.