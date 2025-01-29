Трамп объявил о прекращении поставок в Палестину презервативов, который там начиняли взрывчаткой. Видео
Соединённые Штаты перестанут поставлять средства механической контрацепции палестинским боевикам в сектор Газа.
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом Доме.
По его словам, ХАМАС использует презервативы для изготовления взрывных устройств.
Ранее в Белом доме обвинили администрацию ушедшего президента Джо Байдена, что 50 миллионов долларов было потрачено на распространение презервативов в секторе Газа.
Эти расходы были выявлены Департаментом эффективности государственного управления, возглавляемым Илоном Маском, сообщила новая пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.
Напомним, в своём дебютном интервью журналистам Ливитт заявила, что "бюджет США при Байдене тратили, как пьяные матросы".
Секретарь отметила, что в настоящее время Управление административно-бюджетной политики (OMB) проводит анализ бюджетных расходов и готово рассматривать предложения от федеральных ведомств по сохранению программ, которые соответствуют целям нового президента США.
Также мы сообщали, что Маск и Рамасвами предлагают урезать финансирование международных и неправительственных организаций.