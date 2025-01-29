Бывшего президента США Джо Байдена обвинили в том, что он выделил огромные деньги на презервативы для палестинцев в секторе Газа. На закупку средств для контрацепции американцы дали 50 миллионов долларов.

О выделении средств заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Как она сообщила, расходы были раскрыты Департаментом эффективности государственного управления Илона Маска и бюджетным управлением.

"Это абсурдная трата денег налогоплательщиков", - сказала Ливитт, аргументируя необходимость заморозки иностранных программ помощи США.

При этом Эндрю Миллер, занимавший должность заместителя помощника госсекретаря по израильско-палестинским делам при бывшем президенте США Джо Байдене, назвал утверждение Ливитт нелепым.

"Возможно, 50 миллионов долларов были выделены на сексуальное здоровье или что-то в этом роде, что включает гинекологию и многие другие услуги, но определенно не только презервативы", — сказал он в интервью The Times of Israel.

Между тем следом за иностранной помощью Белый дом со вторника, 28 января, приостанавил федеральные гранты и займы внутри США.

Ранее, на первом брифинге в Белом доме, новая пресс-секретарь президента США Дональда Трампа в резких выражениях объяснила причины заморозки финансирования федеральных грантов внутри США.