Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за бывшего главы Белого дома Джо Байдена Украина сражалась на поле боя "в одиночку".

Об этом он сказал в интервью приближенному к республиканцам телеканалу Fox News.

По словам Зеленского, перед вторжением России, когда ее войска скапливались у границ Украины, он просил Байдена принять превентивные меры: ввести санкции и дать оружие. Белый дом ответил положительно, однако только в случае реального вторжения РФ на территорию Украины.

"Параллельно с этим я спрашивал страны Европейского Союза, и они не могли сделать этого без одобрения Соединенных Штатов. Поэтому они всегда смотрят на лидера, на Соединенные Штаты как на лидера. Поэтому во время большого вторжения украинцы были предоставлены сами себе, и мы сражались в одиночку", - сказал Зеленский.

Напомним, на днях Зеленский уже критиковал Байдена. Он отметил, что ему "интересно", о чем тот договорился с Владимиром Путиным летом 2021 года. При этом в отношении нынешнего президента Дональда Трампа и тогда, и в этот раз Зеленский высказывался исключительно комплиментарно.

Правда, в беседе с итальянской журналисткой президент Украины заявил, что Трамп не знает детально, как прекратить российско-украинский вооружённый конфликт.