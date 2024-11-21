Миллиардеры Илон Маск и Вивек Рамасвами предлагают урезать финансирование международных и неправительственных организаций, которых очень много и в Украине.

Будущие главы Департамента государственной эффективности при новоизбранном президенте США Дональде Трампе представили свой план радикальной экономии для США на страницах The Wall Street Journal.

Они предлагают сократить количество чиновников (и помочь им перейти на работу в частный сектор), субсидий, трат на государственные медиа, отменить множество федеральных норм и изменить законы.

В числе структур, которые начнут получать существенно меньше денег - международные организации, в том числе неправительственные.

Известно, что в Украине такие организации, связанные с США, финансируют множество структур, включая украинские государственные ведомства, а также группы антикоррупционных активистов.

Ранее Маск дал понять, что одним из главных приоритетов будущего президентства Трампа будет сокращение государственного долга США.

Также американский миллиардер согласился с тем, что после окончания войны в Украине необходимо провести аудит американской помощи Киеву.