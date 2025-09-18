Главный адвокат президента Франции Эмманюэля Макрона и его супруги Брижит Том Клэр сообщил, что его клиенты готовы доказать ложность обвинений, касающихся пола первой леди.

Как пишет издание Daily Mail, об этом юрист сказал в подкасте BBC Fame Under Fire ("Слава под огнем").

Макрон представит американскому суду "фотографические и научные доказательства", подтверждающие, что его супруга Брижит — женщина, заявил адвокат. По его словам, среди доказательство будут "экспертные заключения, которые носят научный характер", но не раскрыл других подробностей.

На наводящий вопрос о том, опубликуют ли Макроны фотографии беременной Брижит, Клэр ответил, что они будут представлены в суде.

Документы будут переданы суду в рамках иска о клевете, который супруги Макрон подали против американской правой активистки и видеоблогера Кэндис Оуэнс, снявшей серию передач, в которых доказывала, что Брижит Макрон родилась мужчиной Жаном-Мишелем Тронье. По ее словам, в зрелости Тронье сменил пол и выдает себя за свою сестру, чья судьба не известна и замалчивается. Также Оуэнс заявляет, что уже будучи женщиной Брижит совратила своего ученика - несовершеннолетнего Макрона.

По словам адвоката, эти утверждения оказались "невероятно расстраивающими" для президента и "отвлекают" его. Клэр добавил, что Брижит Макрон придётся пройти через "публичный процесс" и она готова предпринять "всё возможное для разрешения ситуации".

Ранее мы писали об иске против Оуэнс. В этом 218-страничном документе ее обвиняют в распространении слухов о кровном родстве Брижит с Макроном и причастности президента к экспериментам ЦРУ на людях.

Оуэнс не единственная, кто сомневается в половой принадлежности Брижит Макрон. Ранее Апелляционный суд Франции оправдал журналистку Наташу Рей, которая тоже утверждала, что она может быть мужчиной.