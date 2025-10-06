Президент Франции Эммануэль Макрон стал "хромой уткой, у которой заканчиваются варианты".

Об этом сообщает The Times после очередной отставки премьер-министра во Франции - Себастьен Лекорню не проработал на должности и месяца.

"Президент Макрон, похоже, разрушает наследие де Голля. Опытные наблюдатели отмечают, что его катастрофическое решение о проведении внеочередных парламентских выборов в 2024 году, приведшее к подвешенному Национальному собранию, вернуло Францию ​​к хаосу 1950-х годов. Кабинеты меньшинства снова рушатся, как кегли, политические партии занимаются закулисными интригами, а электорат возмущен", - говорится в статье.

По оценке издания, теоретически Макрон сохраняет за собой обширный спектр полномочий президента, но на практике он стал "ослабленным лидером, неспособным навязать свою политику раздробленному и разъединенному парламенту".

Макрона в статье называют "хромой уткой, ковыляющей к концу своего срока полномочий в 2027 году и даже не уверенной, что дотянет до этого момента".

Это опасно для Франции, "которая на протяжении всей своей истории подвергалась искушению развалиться без сильного лидера".

"Чувство недовольства демократией уже растёт", поскольку в правительство не берут представителей левых и правых, которые набрали больше всего голосов на выборах.

The Times видит такие варианты действий Макрона: назначить премьера из левых, отказавшись от собственной повестки; снова созвать парламентские выборы с перспективой победы на них правого "Национального объединения"; уйти в отставку. Можно еще провести референдум, но непонятно, какой вопрос на него выносить.

Такие же три варианта действий прогнозирует и Le Monde.

"После отставки Лекарно Макрон остаётся без опоры и перед выбором трёх сценариев: назначение нового премьера, новый роспуск Национального собрания и выборы или - в крайнем случае - собственная отставка", - пишет Le Monde.

Напомним, во Франции длится затяжной политический кризис с постоянной сменой правительств на фоне массовых протестов людей, недовольных экономической и социальной политикой властей.

Предшественник Лекорню Франсуа Байру продержался на должности премьера 9 месяцев. За два года в стране сменилось уже пять премьеров.

При этом суд запретил одному из лидеру опросов Марин Ле Пен участвовать в выборах.