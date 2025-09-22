Франция признала государство Палестина. Признание открывает путь к мирным переговорам.

Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на Генассамблее ООН.

"Время пришло. Именно поэтому, верный исторической приверженности моей страны Ближнему Востоку, миру между израильтянами и палестинцами, я заявляю сегодня, что Франция признаёт Государство Палестина", – сказал он.

Французский президент подчеркнул, что "мир должен сделать все возможное, чтобы сохранить возможность сосуществования двух государств — Израиля и Палестины, которые будут жить бок о бок в мире и безопасности".

Он отметил, что наивысшим приоритетом является освобождение 48 заложников и прекращение военных операций на всей территории сектора Газа, призвав Израиль не делать ничего, что могло бы сорвать переговоры с ХАМАСом.

Вторым приоритетом, по мнению Макрона, является восстановление Газы, а также ликвидация группировки ХАМАС.

Напомним, за последние дни Палестину признали Канада, Великобритания, Австралия и Португалия.

В то же время Генассамблея ООН также одобрила декларацию о создании государства Палестина.