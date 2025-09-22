В Италии вспыхнули беспорядки из-за отказа премьер-министра Джорджи Мелони признать Палестину.

Об этом сообщает газета Politico.

После того, как правительство Мелони отклонило идею признания палестинского государства, его сторонники устроили беспорядки.

В Милане у центрального вокзала полиция в шлемах и со слезоточивым газом разгоняла демонстрантов.

Тем временем в Генуе и Ливорно портовые рабочие блокировали дороги в знак протеста против возможной транспортировки оружия или поставок в Израиль.

Напомним, в последние дни целый ряд западных государств признал Палестину независимым государством, но Италии среди них нет.

Ранее мы писали, что в стране из-за масштабных забастовок в поддержку населения сектора Газа и требований по улучшению условий труда возникли перебои в работе транспорта. Междугородние поезда задерживались на час и более.

Накануне Великобритания, Австралия, Канада и Португалия признали государство Палестина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал дать ответ на их решение.

Ранее мы также писали, что декларация о создании государства Палестина получила одобрение в ООН.