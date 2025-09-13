Генассамблея Организации объединенных наций одобрила декларацию о создании государства Палестина. Документ поддержали 142 страны, против проголосовали 10.

Среди голосовавших "против" находятся США, Израиль, Венгрия и Аргентина. Россия, Индия и Китай проголосовали "за", как и большинство стран Евросоюза - Чехия в свою очередь воздержалась.

Декларация предусматривает прекращение огня в Газе, освобождение всех заложников и создание государства Палестина.

В ней также содержатся призывы к разоружению ХАМАС, его исключению из управления в Газе, нормализации отношений Израиля с арабскими странами и предоставлению коллективных гарантий безопасности.

Напомним, ранее в Великобритании заявляли, что признают Палестину как государство в сентябре — до Генеральной Ассамблеи ООН — если Израиль не предпримет существенных шагов для прекращения кризиса в Газе. Об этом премьер-министр Кир Стармер сообщил своему кабинету.

Между тем, аналогичное решение Парижа вызвало осуждение со стороны США и Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "решительно осуждает" решение о признании государства палестинцев "рядом с Тель-Авивом после массового убийства 7 октября", поскольку, по его мнению, "такой шаг поощряет террор и создает риск появления еще одного иранского прокси, как это произошло с Газой", а палестинское государство "в таких условиях станет плацдармом для уничтожения Израиля".

Решение о признании государства палестинцев раскритиковал и глава Госдепа США Марко Рубио.

"Соединенные Штаты решительно отвергают план Эмманюэля Макрона признать палестинское государство на Генеральной ассамблее ООН. Это безрассудное решение только служит пропаганде ХАМАС и отбрасывает мир назад. Это пощечина жертвам событий 7 октября", – сказано в публикации госсекретаря в X.