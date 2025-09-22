Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил возможность создания палестинского государства.

Кадры его обращения публикуют израильские СМИ.

Нетаньяху заявил, что страны, признающие Палестину, "вознаграждают террор", и анонсировал ответы после своего возвращения с заседания Генеральной ассамблеи ООН в США.

"У меня есть чёткое послание для тех лидеров, которые признают Палестинское государство после ужасной резни 7 октября: вы тем самым вознаграждаете террор. Этого не будет. Палестинское государство на западе от Иордана не возникнет. На протяжении многих лет я препятствовал созданию этого террористического государства, несмотря на огромные внутренние и внешние давления. Мы делали это решительно и с политической мудростью. Тем более что мы удвоили еврейские поселения в Иудее и Самарии и будем продолжать этот путь", – отметил Нетаньяху.

Он добавил, что Израилю "предстоит бороться в ООН и на всех других площадках против лживой пропаганды, направленной против" страны, и призывов к созданию палестинского государства, "которое создаст угрозу нашему существованию и станет абсурдной наградой за террор".

Ранее в правительстве Израиля пригрозили "уничтожить палестинскую террористическую власть" после того, как Великобритания, Австралия и Канада признали государство Палестина. Сегодня следом за ними о признании самостоятельности сектора Газа объявила и Португалия.

Напомним, декларация о создании государства Палестина получила одобрение в ООН.