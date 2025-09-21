Канада, Британия и Австралия признала государственность Палестины.

Об этом сообщается на сайтах МИД этих стран и в СМИ.

Ожидается, что на следующей неделе Франция и ряд других стран также признают сектор Газа и его население отдельной арабской страной.

Череда признаний Палестины западными странами уже вызвала резкую реакцию Израиля: его премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что "ответит на это в ближайшие дни", выступив в Организации Объединённых Наций (ООН).

"В ООН я представлю правду. Это – правда Израиля, но это также объективная правда в нашей справедливой борьбе против сил зла и наше видение настоящего мира – мира через силу", – заявил Нетаньяху.

"Послание премьер-министра Биньямина Нетаньяху странам, которые игнорируют полнейший хаос, в который ХАМАС вверг Газу и Израиль, включая наших солдат, семьи и, конечно же, заложников, всё ещё удерживаемых ХАМАС, заключается в том, что народ Израиля не собирается совершать самоубийство из-за политических потребностей европейской политики", – заявила пресс-секретарь израильского премьера Шош Бедросян.

В свою очередь министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир угрожает "уничтожить палестинскую террористическую власть" после того, как Великобритания, Австралия и Канада признали государство Палестина.

Бен-Гвир назвал признание "наградой для убийц" и пообещал "незамедлительные контрмеры".

"Признание Великобританией, Канадой и Австралией "палестинского" государства — это награда для убийц. Ситуация требует немедленных контрмер: немедленного установления суверенитета в Иудее и Самарии и полного уничтожения 'палестинской' террористической власти. Я намерен вынести предложение о применении суверенитета на следующее заседание правительства", - написал он в соцсети X.

В то же время газета Politico пишет, что президент Франции Эмманюэль Макрон, обещавший признать Палестину в понедельник, таким образом пытается создать дипломатический фронт против США и Израиля, объединив ряд западных стран вокруг идеи создания Палестинского государства.

По мнению издания, цель Макрона – создать альтернативу мнению США и усилить давление на Тель-Авив чтобы достичь мира в секторе Газа.

"Проводятся сравнения с неповиновением Франции при Жаке Шираке во время вторжения США в Ирак в 2003 году – эта позиция также была озвучена на знаковой речи в ООН. Конечно, есть и веская внутриполитическая подоплёка: европейские лидеры осознают необходимость оседлать волну общественного недовольства войной, что растёт по мере увеличения числа жертв в секторе Газа. По данным опроса общественного мнения YouGov, общественная поддержка Израиля в Западной Европе падает до исторического минимума." – пишет Politico.

А газета The Washington Post отмечает, что, признав Палестину государством, Великобритания, Канада и Австралия резко ухудшают свои отношения с США.

При этом издание прогнозирует, что США наложит в Совбезе ООН вето на резолюцию о международном признании палестинской государственности.

Напомним, Генассамблея ООН одобрила декларацию о создании государства Палестина.

Ранее Трамп пообещал Канаде торговые пошлины, если она признает Палестину.