Президент РФ Владимир Путин считает, что действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе на руку Москве в российско-украинском конфликте.

Об этом пишет американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

"Он (Путин - Ред.) считает кампанию Нетаньяху в Газе более жёсткой, чем война России в Украине, и отмечает, что правительства США и Европы в целом приняли её, что подрывает их критику в адрес Москвы", – пишет издание.

По словам источников, президент РФ продолжит участвовать в любом диалоге с США, но будет делать то, что считает соответствующим собственным интересам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Путин подвёл его относительно окончания войны с Украиной – в Кремле ответили, что глава Белого дома "достаточно эмоционален".

Напомним, Трамп жёстко поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по лидерам ХАМАС в Катаре.

Война в Украине продолжается 1305-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 20 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

