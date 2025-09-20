Путин считает, что действия премьера Израиля в Газе помогают РФ в войне с Украиной - Bloomberg
Президент РФ Владимир Путин считает, что действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе на руку Москве в российско-украинском конфликте.
Об этом пишет американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
"Он (Путин - Ред.) считает кампанию Нетаньяху в Газе более жёсткой, чем война России в Украине, и отмечает, что правительства США и Европы в целом приняли её, что подрывает их критику в адрес Москвы", – пишет издание.
По словам источников, президент РФ продолжит участвовать в любом диалоге с США, но будет делать то, что считает соответствующим собственным интересам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Путин подвёл его относительно окончания войны с Украиной – в Кремле ответили, что глава Белого дома "достаточно эмоционален".
Напомним, Трамп жёстко поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по лидерам ХАМАС в Катаре.
