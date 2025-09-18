Президент РФ Владимир Путин заявил, что на линии фронта в Украине у российских войск сосредоточено более 700 тысяч человек.

Об этом он заявил на встрече с лидерами фракций.

По его словам, не все россияне "видят себя госслужащими".

"Понимаете, на линии боевого соприкосновения свыше 700 тыс. человек находится", — сказал Путин, объясняя, почему не все военнослужащие могут стать чиновниками.

При этом он предложил выбирать среди солдат РФ таких людей, которые "хотят и склонны к такому виду деятельности", как работа в органах власти.

Ранее украинские волонтеры подсчитали, что РФ удается пополнять армию на 120 тыс. человек в год, а Украина уходит в минус на 159 тыс.

Война в Украине идет 1303-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 1302-го дня. Главной фронтовой новостью среды стал заход армии РФ в Купянск Харьковской области не только с севера, но уже и с северо-запада. Негативные для Украины процессы отмечены и на других участках фронта. На днях к востоку от Константиновки ВСУ утратили все территории, которые были освобождены во время контрнаступления под Бахмутом летом 2023 года.

