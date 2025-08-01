Российская армия может снова оказаться под Киевом уже ближайшей зимой. Об этом заявила волонтер Мария Берлинская.

К такому выводу она приходит, подсчитывая численность ВСУ.

По ее персональным оценкам, потери ВСУ погибшим в день - 300 человек, ранеными - до 750, СЗЧ - до 500.

То есть ориентировочно потери в день - 1550 человек, а в месяц - 46 500. При этом мобилизовывать удается до 20 000 человек, то есть "мы идем в минус 26 500 в месяц" и на 318 000 в год.

"Даже если эту цифру сразу разделить на два (легкораненые возвращаются, часть из СЗЧ тоже) - все равно будет впечатляющая цифра. Минус 159 000 в год. И никакой миллионной армии у нас давно нет, кстати. Враг идет ориентировочно в плюс 9-10 тысяч в месяц. То есть плюс 120 тысяч в год. И это еще никакой мобилизации они толком даже не начинали. Пока мы считаем, сколько депутатов меняют позицию за неделю. Пора считать, сколько депутатов останутся в Киеве, когда враг снова будет стоять под столицей. Если мы ничего не изменим, это вполне может произойти уже этой зимой", - резюмирует Берлинская.

Ранее экс-нардеп и действующий военный Игорь Луценко также проводил подобные расчеты и пришел к выводу, что у ВСУ на фронте через два года может не остаться людей.

Напомним, волонтер Тарас Чмут говорил, что Россия набирает в армию больше людей, чем теряет. Украина же наоборот - больше теряет, чем набирает.