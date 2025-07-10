Россия набирает в армию больше людей, чем теряет. Украина же наоборот - больше теряет, чем набирает. Об этом заявил волонтер Тарас Чмут в интервью "Украинской правде".

"Российская армия численно не уменьшается, несмотря на огромные потери. За счет выплат россияне набирают чуть больше, чем теряют. Без проведения дополнительной мобилизации. У нас статистика отрицательная - мы теряем больше, чем привлекаем. Теряем - не бесповоротные потери. Это увольнения, ранения, болезни, другие причины", - говорит Чмут.

Он также отметил, что у РФ лучше ситуация с финансированием войны, производством оружия, наличием решительных союзников и постоянным улучшением подготовки войск с учетом полученного на фронте опыта.

В то же время украинские партнеры, по мнению Чмута, являются непоследовательными и нерешительными.

Напомним зимой служащий в рядах ВСУ журналист Владимир Бойко заявлял, что потери Вооруженных сил Украины на фронте вдвое выше той цифры, которую ранее называл президент Украины Владимир Зеленский.

Война в Украине идет 1233-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 июля 2025 года в обновляемом онлайне.