Глава КНДР Ким Чен Ин встретился в Пхеньяне с воевавшими в Курской области РФ северокорейскими солдатами. Он присвоил им звание героя КНДР и назвал великими патриотами.

Об этом говорится на сайте Центрального телеграфного агентства Северной Кореи. Церемония прошла в штаб-квартире руководящей Трудовой партии Кореи.

"Ким Чен Ын от имени партии и правительства выразил искреннюю благодарность и горячий боевой привет командирам и солдатам зарубежных войск КНА, которые мужественно сражались в судьбоносных боях за границей, проявляя истинный дух корейцев и КНА, и с честью вернулись на родину, - говорится в сообщении правительства КНДР.

При этом лидер встретился и с родственниками погибших. На стеле с фотографиями тех, кто погиб в Курской области, западные СМИ насчитали 101 человека - Reuters же пишет, что фактические потери в несколько раз больше.

Ранее телевидение КНДР впервые показало репортаж об участии своих солдат в боевых действиях в Курской области.

Сюжет показали высшему руководству КНДР во время концерта в Пхеньяне, на котором присутствовали командиры, солдаты и семьи погибших. Ким Чен Ын назвал их "героями, которые принесли славу нации".

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в скором времени российская армия получит подкрепление от притока множества добровольцев из Северной Кореи.