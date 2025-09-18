Ключевой помощник президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак, выступивший против войны в Украине, получил редкое разрешение на уход в отставку.

Об уходе замглавы Администрации президента России сообщает The New York Times.

По мнению издания, уход Дмитрия Козака – одно из немногих известных проявлений раскола в ближайшем окружении президента Владимира Путина с момента начала конфликта.

Он был единственным высокопоставленным чиновником, близким к Путину, который, как известно, открыто выражал своё несогласие с вторжением.

При этом не так давно он призвал Путина согласиться на скорейшее завершение войны, ограничить влияние российских спецслужб и создать независимую судебную систему.

"Критика Козака, которую он никогда не озвучивал публично, отражала разочарование части московской элиты нежеланием Путина идти на компромисс в войне. Однако пока нет признаков того, что уход Козака предвещает более масштабный раскол среди чиновников, близких к российскому президенту", – добавляет издание.

Ранее мы писали, что Дмитрий Козак написал заявление об уходе "по собственному желанию" с должности заместителя руководителя администрации президента России.

О том, что Козак был очень влиятельным соратником Путина и курировал подготовку Сочи к Олимпийским играм, а также помогал "интегрировать" Крым в Россию мы писали в отдельном материале.