Глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума подала в отставку.

Об этом она сообщила в своем Фейсбуке.

"Я написала заявление об освобождении от должности председателя Национального агентства по розыску и менеджменту активов и прошу правительство его удовлетворить. Сегодня официально вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА. Поэтому важно сделать это именно в этот день", - написала Дума.

Она поставила себе в заслугу, что под ее руководством команда осуществила "реальную трансформацию органа, начав ее в 2023 году". А АРМА, которое имело "максимально негативную репутацию и отрицательный коэффициент полезного действия", стало демонстрировать результаты: миллиардные поступления в госбюджет, прозрачные механизмы работы через Prozorro, максимальную открытость для медиа и общества, расширение международного сотрудничества, открытие и начало модернизации Реестра арестованных активов.

Также Дума сообщила, что вскоре в АРМА состоится международный аудит. Чиновница "подписала заявление, чтобы обеспечить его проведение независимо".

Вскоре после публикации Думы Кабмин утвердил её отставку.

Кабинет министров утвердил Думу новым главой АРМА в июне 2023 года.

На днях Владимир Зеленский подписал требуемый Европой закон о реформе АРМА, необходимый для получения средств по программе Ukraine Facility. Он предусматривает новые требования к главе агентства, процедуру отбора с участием международных экспертов, новый механизм управления активами и контроль за передачей активов.