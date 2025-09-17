Дмитрий Козак написал заявление об уходе "по собственному желанию" с должности заместителя руководителя администрации президента России.

Сейчас он рассматривает предложения о переходе в бизнес. Встреча Козака с коллективом АП запланирована на ближайшее время.

Слухи об этом ходили ещё весной, но только 29 августа указом Владимира Путина в АП были упразднены два управления, находившиеся в ведении Козака, - по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству. Вместо них создано управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству, которое курирует первый замглавы АП Сергей Кириенко, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В конце августа журналисты сообщили, что Козак рассматривался одним из кандидатов на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Кремль эти "кадровые гадания" не комментировал. Сейчас источники РБК и Forbes в один голос говорят, что базовый сценарий для Козака - уход в бизнес.

Козак долгие годы был одним из ключевых переговорщиков Кремля по постсоветскому направлению, в том числе по Украине и Молдавии. После вторжения России в Украину его влияние снизилось - источники и эксперты отмечают, что в окружении Путина 66-летний уроженец Кировоградской области считается сторонником более прагматичного курса.

Козак был очень влиятельным соратником Путина – он курировал подготовку Сочи к Олимпийским играм и помогал "интегрировать" Крым в Россию.