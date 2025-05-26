Первому заместителю главы Администрации президента РФ Сергею Кириенко могут поручить заниматься в Кремле отношениями с постсоветскими странами.

Об этом пишут российские "Ведомости" со ссылкой на чиновников.

Сейчас Кириенко курирует в АП внутреннюю политику (включая управление захваченными украинскими территориями). В том числе именно Кириенко курирует предвыборные процессы в РФ. Но вскоре ко всему этому Кириенко могут добавить новые задачи "на внешнем контуре", которыми сейчас занимается другой заместитель главы АП Дмитрий Козак.

При этом уже сейчас под контроль Кириенко перешли отношения с Молдовой (там в этом году предстоят выборы в парламент), Приднестровьем, Южной Осетией и Абхазией (Кириенко курировал там недавние "выборы президента", на которых победил кандидат, поддержанный Кремлем).

Также недавно в сферу деятельности Кириенко передали и отношения с Арменией, где выборы в парламент будут в следующем году.

"Новые полномочия показывают усиление аппаратного статуса Кириенко. Вопрос в том, что будет считаться KPI – победы на выборах пророссийских сил или присутствие в этих странах, которое тоже может интерпретироваться как победа", - заявил президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

Ранее российские издания писали, что в Кремле считают наилучшим сценарием с точки зрения подготовки к выборам в Государственную думу, которые должны пройти в сентябре 2026 года, если война закончится незадолго до их проведения.

Мы анализировали в отдельном материале, есть ли еще шансы на прекращение огня в Украине в ближайшее время.