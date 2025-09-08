Сегодня возможна отставка премьер-министра Франции Франсуа Байру, после чего усилится давления на президента Эмманюэеля Макрона, который стал изолированной фигурой.

Такой прогноз опубликовала американская газета The New York Times.

Издание оценивает уровень политической нестабильности в стране как очень высокий, "наводящий на мысль об институциональном кризисе, невиданном с момента создания Пятой республики в 1958 году".

Байру, продержавшийся на должности премьера около девяти месяцев, сам назначил на понедельник вотум доверия, что NYT считает "самоубийственным шагом".

Крайне правые из "Национального объединения" Марин Ле Пен, левые и крайне левые партии заявили, что выступят против Байру. Этого будет достаточно для его отставки.

Голосование в парламенте будет посвящено его непопулярному предложению о бюджете жёсткой экономии, призванному бороться с серьёзным дефицитом и растущим государственным долгом, в частности, за счёт заморозки социальных выплат на текущем уровне.

Тем временем уровень доверия к Макрону в августе упал на 6% - до 15%. Премьера Байру поддерживают всего 14%. Как пишет издание, такой "уровень непопулярности практически невиданный для французского премьер-министра".

Отставка Байру, возможно, вынудит Макрона снова назначить парламентские выборы, на которых, согласно нескольким опросам, "Национальное объединение" уверенно одержит победу.

Напомним, в среду в стране ожидаются массовые протесты.

Весной СМИ писали, что Макрон изучает возможность роспуска парламента и проведения внеочередных выборов.