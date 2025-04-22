Президент Франции Эммануэль Макрон изучает возможность отправики парламента в отставку и проведения внеочередных выборов осенью этого года.

Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам людей, знакомых с ходом обмена мнениями, Макрон в последние недели общался с фигурами из своего окружения относительно такого сценария. Обсуждения носят исключительно консультативный характер, и решение ещё не принято. Следующие выборы в законодательные органы по графику должны пройти в 2029 году.

Среди рассматриваемых вариантов — подождать до следующего года, прежде чем распустить парламент, чтобы провести законодательные выборы одновременно с запланированными муниципальными выборами в 2026 году, сказал один из источников издания.

Напомним, не так давно президент Украины Владимир Зеленский два раза за один день поговорил с Макроном накануне переговоров в Лондоне.

Также мы сообщали, что лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен видит шанс участвовать в выборах президента во Франции.