Между премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и его службой безопасности растут разногласия.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, в последнее время высшие военные чины и представители служб безопасности расходятся во мнениях с Нетаньяху по трем важным вопросам политики: его решениям захватить город Газа и нанести удар по высокопоставленным должностным лицам ХАМАС в Катаре, а также его подходу к переговорам о прекращении войны .

"Мы живем в уникальную и беспрецедентную эпоху в том смысле, что принятие решений по ключевым вопросам национальной безопасности по сути сосредоточено в руках одного человека. Норма заключалась в том, что важные решения принимались на основе консенсуса между высшим политическим руководством и высшим руководством военных и силовых структур. И эта норма была нарушена – начальник штаба был вынужден вести своих солдат в бой, в успех которого он, возможно, не верил", – комментирует президент израильского Института демократии Йоханан Плеснер.

При этом отмечается, что начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир в последние недели выступил против решения правительства взять город Газа. Несмотря на его сопротивление, на этой неделе Израиль начал наземное вторжение в город.

Генерал Замир обеспокоен истощением резервистов после почти двух лет войны в секторе Газа, заявили представители служб безопасности.

Напомним, президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Нетаньяху нанести удары по Катару, когда там были лидеры ХАМАС. Он назвал операцию "безрассудной" и "мешающей мирным усилиям" — особенно потому что Вашингтон о ней не предупредили.

До этого Трамп провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани, в котором осудил удар Израиля по Дохе.