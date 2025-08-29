Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил заявление премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о признании геноцида армян турками.

По его словам, "тема международного признания или непризнания геноцида армян стала политической разменной монетой в руках других".

"Что касается заявления премьера Израиля, очевидно, что оно не имеет ничего общего ни с Арменией, ни с народом Армении, ни с интересами армянского народа. И вообще, ситуация такова, что мы должны соприкоснуться с этой темой, должны понять, хотим ли мы, чтобы тема международного признания или непризнания геноцида армян стала политической разменной монетой в руках других", - сказал Пашинян.

Ранее мы писали о том, что Нетаньяху заявил, что признал турецкий геноцид армян 110-летней давности.

Напомним, в настоящий момент Пашинян активно восстанавливает отношения с Турцией и стремится заключить мирный договор с Азербайджаном, пойдя на выполнение ряда требований Баку.

В то же время оппозиция обвиняет Пашиняна в сдаче национальных интересов туркам и азербайджанцам.

