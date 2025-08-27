Армения заявляет, что не обещала Азербайджану изменять свою Конституцию, что Баку считает необходимым для заключения полноценного мирного соглашения.

Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Конституция не обсуждалась на встрече в Вашингтоне, и мы не давали обещаний какой-либо третьей стране, что обязаны ее изменять", - заявил глава МИД Армении Мирзоян.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев угрожает Армении "серьезными последствиями", если Ереван попытается поставить под сомнения подписанные в Вашингтоне документы (которые включали в себя создание Зангезурского коридора через Армению в Нахичевань под контролем американской компании).

"Хочу сказать, что если какое-либо будущее правительство в Армении, когда бы оно ни пришло к власти, поставит под сомнение Вашингтонское соглашение, Армения столкнётся с серьёзными последствиями, поскольку баланс сил в регионе абсолютно на нашей стороне со всех точек зрения. Пусть всем будет ясно, что если Армения снова поставит под сомнение нашу территориальную целостность, мы ответим", - заявил Алиев.

Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван до сих пор не подписали мирное соглашение, несмотря на заявления Трампа, потому что в конституции Армении по-прежнему есть положение, которое ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Баку ожидает, что Ереван внесет поправку в конституцию.

Мы уже писали, что подписанный в США документ - это не мирный договор, а декларация о намерении заключить его между Арменией и Азербайджаном.