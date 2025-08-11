Опубликован полный текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, подписанного на выходных в Белом доме.

Страны пообещали уважать суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность международных границ и политическую независимость друг друга.

Главные пункты:

стороны отказываются от территориальных претензий друг к другу;

отказываются от применения силы друг против друга;

на их границе не будет сил третьих стран;

будет проведена делимитация границы на базе отдельного соглашения.

Напомним, 9 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мире в присутствии президента США Дональда Трампа. По словам главы Белого дома, и Армения и Азербайджан пообещали "навсегда" прекратить все боевые действия, а также открыть возможности для поездок, ведения бизнеса и установления дипломатических отношений.

Также Трамп заявил, что Азербайджан и Армения теперь друзья.

Ранее СМИ писали, что в рамках мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией США получат права на разработку Зангезурского коридора, он будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".