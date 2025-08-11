Азербайджан после ударов России по топливным объектам Баку в Украине может начать поставки оружия Киеву. Так утверждает азербайджанский сайт Caliber по итогам вчерашнего разговора президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Владимира Зеленского со ссылкой на источники.

Вчера Алиев во время звонка осудил удары по заправке SOCAR в Одесской области и газоизмерительной станции "Орловка", через которую прокачивался азербайджанский газ.

Тем не менее, портал после разговора сообщил, что "если Россия продолжит свою агрессивную политику в отношении интересов Азербайджана, то официальный Баку начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине".

Официально у Алиева это не подтверждали. При этом российские военные паблики ещё с 2023 года периодически писали, что Азербайджан поставляет оружие Украине через посредников. Баку это отрицал.

Напомним, 6 августа Россия атаковала станцию под Одессой, через которую Украина получает азербайджанский газ.

Война в Украине идет 1265-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2025 года в обновляемом онлайне.