Хранилища заполнены на треть. Запасы газа в Украине достигли рекордно низких значений за 12 лет - аналитики
Запасы газа в украинских подземных хранилищах самые низкие за последние 12 лет – сейчас они заполнены лишь на 32,3%.
Об этом заявляет аналитическая компания ExPro.
Сообщается, что по состоянию на 5 августа в Украине хранится 10 миллиардов кубометров газа, тогда как необходимый минимальный объем для прохождения отопительного сезона – 13 миллиардов кубов.
За последние 19 дней в хранилища закачали только один миллиард кубометров. Запасы газа уменьшились на 9% по сравнению с прошлым годом.
Напомним, что сегодня в Одесской области был прилет по газоизмерительной станции Орловка. Предположительно по этому газопроводу с недавних пор Украина стала закачивать азербайджанский газ через Болгарию и Румынию, чтобы возместить дефицит голубого топлива накануне зимы.
Ранее мы сообщали, что к 1 августа Украина накопила в подземных хранилищах 5,1 миллиарда кубометров природного газа.
Также мы рассказывали, что Украина закупает газ на зиму в долг, за счет миллиардных кредитов.
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