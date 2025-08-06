Запасы газа в украинских подземных хранилищах самые низкие за последние 12 лет – сейчас они заполнены лишь на 32,3%.

Об этом заявляет аналитическая компания ExPro.

Сообщается, что по состоянию на 5 августа в Украине хранится 10 миллиардов кубометров газа, тогда как необходимый минимальный объем для прохождения отопительного сезона – 13 миллиардов кубов.

За последние 19 дней в хранилища закачали только один миллиард кубометров. Запасы газа уменьшились на 9% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что сегодня в Одесской области был прилет по газоизмерительной станции Орловка. Предположительно по этому газопроводу с недавних пор Украина стала закачивать азербайджанский газ через Болгарию и Румынию, чтобы возместить дефицит голубого топлива накануне зимы.

Ранее мы сообщали, что к 1 августа Украина накопила в подземных хранилищах 5,1 миллиарда кубометров природного газа.

Также мы рассказывали, что Украина закупает газ на зиму в долг, за счет миллиардных кредитов.

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