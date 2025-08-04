На 1 августа Украина накопила в подземных хранилищах 5,1 миллиарда кубометров природного газа, который может быть поднят предстоящей зимой (это так называемый свободный газ).

Такой показатель составляет около 17% от ёмкости хранилищ и значительно уступает потребностям страны на зиму. Для сравнения, европейские подземные хранилища сегодня заполнены на 65-70% ёмкости.

На входе в отопительный сезон прошлого года запасы газа Украины составляли 13-13,2 миллиарда кубов, из которых свободного газа было 8,4 миллиарда.

Таким образом, при сохранении темпов закачки (а в июле в ПХГ было закачано 1,7 миллиарда кубов) Украина теоретически сможет выйти на объем запасов прошлого года. Но этого уровня может оказаться недостаточно, так как в прошлом году потребление было аномально низким из-за засухи, которая длилась всю осень и привела к отсутствию спроса со стороны элеваторов и других сельхозпереработчиков, которые обычно потребляют до 1,5 миллиарда кубов на сушку зерновых.

Еще одной проблемой является критический дефицит средств у "Нафтогаза", который недавно получил кредиты "Укргазбанка" и "Приватбанка" на сумму 9,4 миллиарда гривен, чего хватает на закупку только 400 миллионов кубов газа из общей потребности в 3,4 миллиарда.

При этом "Нафтогаз" продолжает закупать преимущественно российский газ у Словакии и Венгрии.

Ранее мы рассказывали, что Украина закупает газ на зиму в долг, за счет миллиардных кредитов.

Также мы писали о заявлении "Нафтогаза", что Украина впервые начнет импортировать азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору.