Сегодня в Измаильском районе Одесской области вследствие российского обстрела оказалась повреждена газовая инфраструктура и вспыхнул пожар. Его уже потушили, однако из-за повреждения магистрального газопровода без газа остались 2,5 тысячи абонентов.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

Как добавляют некоторые украинские телеграм-каналы, поврежденная газовая инфраструктура - это газоизмерительная станция "Орловка", через которую обеспечиваются поставки газа в Украину из Румынии. Предположительно по этому газопроводу с недавних пор Украина стала закачивать азербайджанский газ через Болгарию и Румынию, чтобы возместить дефицит голубого топлива накануне зимы.

Эту версию косвенно подтвердил Владимир Зеленский, написавший в своем телеграм-канале, что в Одесской области "был сознательный удар по нашей подготовке к отопительному сезону".

В Минэнерго тоже заявили, что в Одесской области был прилет по компрессорной станции, через которую Украина качает газ из Европы и США. Киев заявляет, что это "целенаправленный удар против энергетики и одновременно отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе".

При этом импорт из Румынии через ГИС "Орловка" сравнительно с поставками из Венгрии, Польши и Словакии небольшой, что отображает таблица со статистикой за первые шесть дней августа.

Однако ожидалось, что он будет значительно увеличиваться.

Под давлением Еврокомиссии операторы газотранспортных систем в мае ввели единый сниженный тариф на прокачку по маршруту Греция-Болгария-Румыния-Молдова-Украина со скидкой с 12 до 10 евро за весь маршрут. В связи с этим Украина хотела увеличить прокачку по маршруту, но, как видим, Россия показала, что будет этому препятствовать.

Характерно, что газовую инфраструктуру на границе Венгрии и Словакии, через которые Украина импортирует основные объемы газа (де-факто российского), Россия не атаковала.

Ранее мы сообщали, что к 1 августа Украина накопила в подземных хранилищах 5,1 миллиарда кубометров природного газа.

Также мы рассказывали, что Украина закупает газ на зиму в долг, за счет миллиардных кредитов.