Президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев осудили нанесённые Россией воздушные удары по принадлежащей компании SOCAR Азербайджана нефтебазе на территории Украины и газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана, сообщая о его разговоре с Зеленским.

По заявлениям Баку, удары по указанным объектам названы "целенаправленными".

"Во время телефонного разговора стороны осудили нанесённые Россией целенаправленные воздушные удары по принадлежащей компании SOCAR Азербайджана нефтебазе на территории Украины, другим объектам, относящимся к нашей стране, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину, и подчеркнули уверенность, что это ни в коем случае не станет причиной прекращения сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в сфере энергетики", - говорится в заявлении пресс-службы Алиева.

Зеленский в свою очередь поздравил Алиева с достигнутыми в Вашингтоне договоренностями с Арменией при посредничестве президента США Дональда Трампа.

"Обсудили также наше энергетическое сотрудничество с Азербайджаном. Значительных вещей удалось добиться. Договорились, что на этом не останавливаемся и работаем дальше над расширением наших возможностей. Проинформировал о российских ударах по нашим энергетическим объектам. Украина считает это целенаправленной попыткой России заблокировать энергетические пути, которые гарантируют нам и другим европейским странам энергетическую независимость", - написал украинский президент в своем Telegram-канале.

Ранее мы писали о том, что Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мире в присутствии Трампа.

