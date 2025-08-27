Азербайджан и Армения все ещё не подписали мирный договор, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

"Формально мирное соглашение не было подписано по одной конкретной причине: в конституции Армении по-прежнему есть положение, которое ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана", - сказал Алиев.

Баку ожидает, что Ереван внесет поправку в конституцию.

"И как только эта конституционная поправка будет внесена, как только территориальные претензии к Азербайджану будут изъяты, будет подписано официальное мирное соглашение", - добавил Алиев.

Мы уже писали, что подписанный в США документ - это не мирный договор, а декларация о намерении заключить его между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, Азербайджан требует убрать из конституции Армении ссылку на декларацию о независимости 1990 года, в которой Карабах обозначался частью Армении.

Изменения эти можно провести только через референдум. Премьер Армении Никол Пашинян сталкивается при этом с сильным внутренним сопротивлением - политика уступок требованиям Баку возмущает многих в Армении, приводит к постоянным акциям протеста и вызвала острое противостояние Пашиняна с армянской церковью. Поэтому премьер с изменениями в Конституцию пока не торопится. В марте он заявлял, что референдум намечен на 2027 год. Судя по всему армянские власти хотят провести изменения в Конституцию после намеченных на июнь следующего года парламентских выборов, чтобы не ослаблять свои политические позиции и давать дополнительные очки оппозиции.

Но, с учетом подписанного в Вашингтоне меморандума, Ереван может ускорить проведение референдума. И по слухам, которые циркулируют в политических кругах Армении, может объявить досрочные выборы в парламент.