Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к США с просьбой оказать давление на Египет, чтобы Каир свернул наращивание военного контингента на Синайском полуострове.

Об этом сообщает американский новостной портал Axios.

По мнению израильской стороны, действия Египта нарушают условия мирного договора 1979 года, который ограничивает присутствие египетских сил в этом регионе лёгким вооружением.

Израильская разведка утверждает, что Египет расширяет взлётно-посадочные полосы на авиабазах в Синае, что может свидетельствовать о подготовке к размещению там истребителей. Также заявляется о выявлении новых подземных сооружений, что могут быть использованы для хранения ракет, хотя доказательств, что они уже там находятся, у Тель-Авива нет.

Израиль пытался получить объяснения от Египта через дипломатические и военные каналы, но, по словам израильских источников, убедительных ответов так и не поступило.

В ходе недавней встречи Нетаньяху с госсекретарём США Марко Рубио был представлен перечень действий Египта, которые рассматриваются как нарушения вышеуказанного договора. В Каире при этом заявляют, что Вашингтон не поднимал этот вопрос при недавних контактах, а сами претензии Тель-Авива отвергают.

Израиль опасается, что военная активность Египта в Синае может быть связана с продолжающейся войной ЦАХАЛ в Газе, тогда как египетские власти объясняют свои действия угрозой массового притока палестинских беженцев, что они рассматривают как вопрос национальной безопасности.

Напомним, в Wall Street Journal писали, что президент США Дональд Трамп жёстко поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по лидерам ХАМАС на территории Катара.

Вместе с тем, как пишет издание, США готовят продажу оружия Израилю почти на шесть миллиардов долларов.