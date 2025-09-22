В Италии из-за масштабных забастовок в поддержку населения сектора Газа и требований по улучшению условий труда возникли перебои в работе транспорта. Междугородние поезда задерживались на час и более.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По информации таблоида, в крупных городах, таких как Рим и Милан, общественный транспорт работал с ограничениями.

В школах и университетах Турина протестующие забаррикадировали входы.

В других городах (всего из около 80) запланированы шествия и демонстрации.

Предполагается, что забастовки в транспортных компаниях продлятся до сегодняшнего вечера.

Отметим, что к забастовке призвал профсоюз USB (Unione Sindacale di Base), который заявляет об эксплуатации труда, несправедливой оплате и отсутствии четкой промышленной политики в стране. Трудящиеся также призывают установить минимальную зарплату на уровне не ниже 12 евро в час. Кроме того, они выражают протест против "ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа" и требуют введения санкций против Израиля.

