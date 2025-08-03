После скандального интервью известной писательницы Дины Рубиной у нее начали массово отменять публичные мероприятия. В нем она резко высказалась о защите Израиля в войне с Палестиной.

В интервью, фрагменты которого опубликовал журналист "Дождя" Михаил Козырев, Рубина заявила: "Израиль имеет право на самозащиту. Он имеет право растворить их всех в соляной кислоте. Он имеет право расчистить Газу и превратить её просто в парковку. Вот на что имеет право Израиль. Потому что там нет мирных жителей, нет! Я очень хочу, чтобы уничтожили всех. Возможно, я кого то шокирую. Я даже думаю, большинство народа я шокирую. Пусть".

В эфир этот отрывок "Дождь" не поставил. Однако после публикации цитат разразился скандал.

При этом президиум Духовного управления мусульман России призвал проверить высказывания Рубиной с правовой точки зрения, а медиа - отказаться от сотрудничества с ней.

Также ей запретили проводить выступления в Узбекистане, Казахстане и Грузии. По словам супруга писательницы Бориса Карафелова, "целый тур отменился" без объяснений организаторов.

Сама писательница, живущая в Израиле, заявила, что стала жертвой "потока грязного хайпа" и обвинила опубликовавшего ее цитаты Козырева в "ловком манипулировании подставными смыслами".

Позже тот удалил публикацию, извинившись перед Рубиной.

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