Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили) к 14 годам колонии строгого режима. Автор популярных детективов с 2014 года живет в Лондоне.

О приговоре сообщают оппозиционные российские СМИ.

По версии стороны обвинения, с января по апрель текущего года Акунин опубликовал в своем телеграм-канале "не менее 33 материалов" без указания на то, что они касаются деятельности иностранного агента. Один из постов популярного автора, а именно публикацию от 18 февраля 2024 года, обвинение посчитало оправданием терроризма. Содействием террористической деятельности обвинение посчитало разговор Акунина с пранкерами Вованом и Лексусом в 2023 году, которые представились ему президентом Украины Владимиром Зеленским и министром культуры Александром Ткаченко. В беседе с ними писатель заявил, что Россию нужно преобразовать в конфедерацию и что у него не вызывают протеста обстрелы Крыма и российских регионов. Также он говорил, что собирает деньги на поддержку Украины.

Писателя признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса РФ: о содействии террористической деятельности, об оправдании терроризма и об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Прокуратура просила назначить Акунину 18 лет лишения свободы, но суд дал 14. Также он назначил штраф в размере 400 тысяч рублей и запретил администрировать интернет-страницы в течение четырех лет после отбытия срока.

Писатель на заседании суда не присутствовал, приговор вынесен заочно.

Напомним, в конце 2023 года писателя внесли в России в реестр террористов и экстремистов. Кроме того, в его отношении возбудили уголовное дело.

А в январе 2024 года министерство юстиции РФ внесло Акунина в реестр иноагентов.