Министерство юстиции РФ внесло в реестр иноагентов известного писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) - автора серии детективов об Эрасте Фандорине. Акунин осудил вторжение РФ в Украину и уехал из России.

Об этом сообщают российские СМИ.

Кроме Акунина, в список иноагентов попали журналист и театровед Александр Минкин, автор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин, бывший депутат горсобрания Йошкар-Олы Андрей Соколов, а также издание "Холод". В Минюсте объяснили решение о включении в реестр новых физических и юридических лиц тем, что они распространяли "фейки" о российской армии и решениях органов государственной власти и материалы других "иноагентов", а также выступали против российского вторжения в Украину.

Напомним, в декабре прошлого года Росфинмониторинг внёс Акунина в "реестр экстремистов и террористов". Также против него возбудили уголовное дело за "дискредитацию" российской армии.

Ранее мы писали, что в России признали иноагентом главреда "Новой газеты" и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова. Муратова внесли в реестр иноагентов за участие "в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использование иностранных площадок для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации".

Также в России признали иноагентами журналистов Александра Невзорова и Алексея Венедиктова. Невзоров резко критикует "спецоперацию" РФ в Украине. А Венедиктова в Украине хорошо знают как бывшего редактора издания "Эхо Москвы".