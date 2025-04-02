На Берлинской книжной ярмарке без объяснения причин отменили автограф-сессию российского оппозиционного журналиста Олега Кашина, чьи книги входят в программу.

Об этом пишет DW.

В публикации говорится, что организаторы "получили немалое количество обращений от украинцев, для которых эта фигура категорически неприемлема". В связи с этим напоминается, что Кашин в 2014 году назвал аннексию Крыма "восстановлением исторической справедливости".

"У нас не может быть с одной стороны Олег Кашин, а с другой украинский фонд Андрея Волны, которому собираются деньги на одном из мероприятий, что мы всячески поддерживаем. Для нас украинское мнение в данном случае аргумент", - заявила одна из организаторов ярмарки Ольга Чеснокова.

При этом сам Кашин уверен, что дело не в "абстрактных украинцах", а в "российских недоброжелателях" из конкурирующих кругов российской оппозиции.

"Я грешу на российских своих недоброжелателей, которых, в принципе, знаю поименно", - заявил Кашин.

По его словам, организаторы ярмарки - "далекие от контекста токсичных отношений внутри российской политэмиграции".

Из-за "отмены" Кашина от участия в ярмарке отказался и живущий в Берлине российский филолог Глеб Морев, который назвал случившееся "актом цензуры".

При этом отстранение Кашина поддержал один из лидеров навальнистов и бывший руководитель Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков. В комментариях у Морева он заявил, что писатели вроде Захара Прилепина в "прекрасной России будущего" будут сидеть в тюрьме, а их "мелкие подпез@ыши", вроде Олега Кашина, "закусывать водку калом и не отсвечивать".

Олег Кашин выступил против вторжения в Украину в 2022 году и был объявлен российскими органами в розыск за "дискредитацию ВС РФ". Также он был внесен в реестр "иноагентов" в 2022 году и сейчас живет в Великобритании.

Также в 2022 году СНБО Украины ввел санкции против Кашина.

Ранее российский оппозиционный журналист Михаил Зыгарь рассказал, как война изменила сознание общества в РФ.

Подробнее о противостоянии внутри российской оппозиции мы рассказывали в отдельном материале.