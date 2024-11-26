Один из лидеров российской оппозиции Владимир Кара-Мурза назвал "подлой" статью посла Украины в Германии Алексея Макеева, который раскритиковал берлинский марш российской оппозиции.

Об этом российский оппозиционер сказал в интервью немецкому изданию DW.

"Статья нечестная, откровенно подлая, основанная на подлогах. Достаточно того, что он весь пафос своей статьи выстраивает на критике в адрес нас троих - Юлии Навальной, Ильи Яшина и меня. И как-то он случайно забывает упомянуть, что у одной мужа убил путинский режим, а двое других сидели в тюрьме за то, что они выступили против войны в Украине", - заявил Кара-Мурза.

Он также критикует тезис о коллективной ответственности всех россиян за войну в Украине.

"Я категорически отвергаю принцип так называемой "коллективной вины". Об этом в свое время написала хорошо Ханна Арендт - историк, которая много занималась темой нацистской Германии. Она написала, что если виноваты все, то не виноват никто. И на самом деле принцип этой коллективной вины очень удобен для тех, кто виновен по-настоящему. Есть огромное количество действительно виновных людей, это не только Путин. И эти люди все должны быть привлечены к ответственности. Это было одним из требований нашего марша. Но это, извините, не все россияне. Я думаю, что все здравомыслящие люди это прекрасно понимают. Поэтому форма, в которой господин посол написал эту статью, это саморазоблачение какое-то", - сказал Кара-Мурза.

Он также сказал, что единственный способ "обеспечить нам всем нормальное будущее - не только России, но и Украине, и всей Европе - это чтобы Россия стала нормальной свободной демократической страной. Чтобы это произошло, свободный мир должен строить диалог с теми российскими гражданами, которые являются единомышленниками, а не мазать всех черной краской".

"Здравомыслящие и умные люди понимают, что Россия и Украина всегда будут оставаться соседями - это просто географический факт, и поэтому вместо того, чтобы всех огульно обвинять и нападать, нужно находить возможность выстраивать диалог. Это будет очень сложной, но очень важной задачей. Это будет очень тяжело после тех страшных преступлений, но я знаю как историк, что это возможно", - заявил Кара-Мурза.

Ранее мы публиковали видео антивоенного шествия российской оппозиции в Берлине. Требования участников акции были следующими: вывод российских войск из Украины, освобождение политзаключенных и суд над Путиным.

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