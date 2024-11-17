В Берлине проходит организованный российской эмигрантской оппозицией антивоенный марш против главы Кремля Владимира Путина.

Соответствующие видео опубликовали телеграм-каналы.

Среди требований участников акции - вывод российских войск из Украины, освобождение политзаключенных и суд над Путиным. Марш планируют завершить у российского посольства.

В руках у участников шествия преобладают российские оппозиционные бело-голубо-белые флаги и флаги Украины. Некоторые пришли с государственными флагами России. Но другие участники митинга требуют их убрать. Те, кто пришли с триколорами возражают: "Я считаю, что если мы против Путина, то мы не должны отказываться от своей страны. Это флаг моей Родины, не Путина".

Напомним, организаторами акции выступают Юлия Навальная, Илья Яшин (на одном из видео - отрывок из его выступления) и Владимир Кара-Мурза.

Вчера акцию оппозиции на страницах немецкой прессы раскритиковал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Он назвал марш "не более чем прогулкой, лишенной достоинства и последствий" и обвинил российских оппозиционеров в "империализме".

Ранее мы писали, что в Германии раскритиковали Юлию Навальную за высказывания о войне в Украине.