Завтра, 17 ноября, представители российской оппозиции собираются устроить антивоенный марш в Берлине.

Акция пройдет под лозунгами "Нет Путину!", "Нет войне в Украине!", "Свободу политзаключенным!".

Ее организаторами выступают Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза.

При этом акцию уже раскритиковал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

В статье для издания Die Zeit он написал, что марш российских оппозиционеров - не более чем "прогулка, лишенная достоинства и последствий".



Он назвал планируемое мероприятие PR-акцией, "целевой аудиторией которой является не российское население, а немецкие медиа и политики". Борьба в данном случае идет "не против российского режима, а за внимание Германии".

Также Макеев критикует российскую оппозицию за то, что она обвиняет в начале войны только одного человека - Путина и "стремится уйти от коллективной ответственности" российского народа.

Кроме того, Макеев обвинил антипутинскую оппозицию в империализме.



"В российском сознании критический самоанализ постоянно заменяется империалистической озабоченностью собой", - считает посол Украины.

Ранее мы писали, что в Германии раскритиковали Юлию Навальную за высказывания о войне в Украине.

Между тем из-за раскола в рядах российской оппозиции из нее вышел бизнесмен Чичваркин.