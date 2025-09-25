Во Франции Уголовный суд Парижа признал виновным 70-летнего экс-президента Николя Саркози по делу о финансировании его победной предвыборной компании 2007 года ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Суд назначил Саркози пять лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора и штраф в размере 100 тысяч евро.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Судебное разбирательство по делу Саркози длилось 14 лет.

Сегодняшнее заседание началось с констатации судом прекращения уголовного преследования одного из обвиняемых и ключевого свидетеля обвинения Зияда Такиеддина в связи с его смертью.



Обвинение утверждало, что Саркози получил до 50 миллионов евро от Каддафи для финансирования своей избирательной кампании в обмен на политические "услуги".

Саркози признан виновным в преступном сговоре, но оправдан по обвинениям в коррупции. Для Саркози это уже третий приговор. Бывший президент Франции отрицает все обвинения и, как ожидается, подаст апелляцию.

Вместе с ним осуждены 10 других фигурантов, включая трех экс-министров. Бывшие министры внутренних дел Клод Геан и Брис Ортефё тоже были признаны виновными: Геан — в пассивной коррупции и подлоге, Ортефё — в участии в преступном сговоре.

Напомним, в 20221 году Саркози уже признавали виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании.

Тогда же экс-главу Франции признавали виновным в деле о коррупции и прослушивании телефонных разговоров и приговорили к году тюрьмы.