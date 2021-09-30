Бывшего президента Франции Николя Саркози, которого суд Парижа признал виновным в незаконном финансировании своей предвыборной кампании, приговорили к году тюрьмы.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Согласно решению суда, Николя Саркози будет отбывать наказание дома под электронным наблюдением.

Напомним, весной 2021 года суд Парижа вынес приговор Саркози по делу в обвинении в коррупции и прослушивании телефонных разговоров. Экс-главу государства признали виновным в данном деле и приговорили к трем годам тюрьмы, два из которых условные (один - реальный).

Таким образом, Саркози стал первым французским президентом, получившим реальный срок.

После этого телеканал BFMTV сообщил, что Николя Саркози не будут отравлять в тюрьму. Назначенный ему один год реального заключения он сможет отбыть дома, находясь под электронным наблюдением.

Кроме того, мы писали, что против Саркози начали расследовать еще одно дело. На этот раз его подозревают в незаконном продвижении интересов компании из России. Речь идет о контракте на 3 миллиона евро, который заключил Саркози с российской страховой компанией "РЕСО-Гарантия". Расследование ведет Национальная финансовая прокуратура Франции.