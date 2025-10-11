Бывшему советнику по национальной безопасности на первом сроке президента США Дональда Трампа Джону Болтону готовятся предъявить обвинения в совершении федеральных преступлений.

Об этом сообщает американский новостной телевизионный канал NBC News со ссылкой на источники.

По данным журналистов, обвинение может быть выдвинуто уже на следующей неделе или даже раньше. Его готовит прокуратура штата Мэриленд, где проживает подозреваемый.

В августе ФБР провело обыски у Болтона дома в Мэриленде и офисе в Вашингтоне. Они проходили в рамках расследования по линии национальной безопасности, связанного с возможным обращением чиновника с секретными документами.

По информации NBC, следствие проверяет, не разглашал ли Болтон закрытую информацию через СМИ.

Болтон был советником президента по нацбезопасности на первом сроке Дональда Трампа. После штурма Капитолия сторонниками республиканца в 2021 году он начал резко критиковать их лидера.

Болтон продолжил свою критику с началом нового президентства Трампа. В частности, прогнозировал, что Трамп "бросит Украину" ради Нобелевской премии мира (этот прогноз уже не сбылся, поскольку президент США эту премию так и не получил).

