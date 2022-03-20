Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что необходимо выработать новый подход к России - "стратегию Рональда Рейгана". Речь, по его словам, идет о сочетании жесткой позиции и поддержки оппозиции.

Такое мнение он высказал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland

"Здесь недостаточно делать ставку только на технологии 1960-х с такими радиостанциями, как "Радио Свобода". Мы должны сделать все, чтобы предоставить особенно молодежи в России доступ нового типа к информации", - сказал он.

Также, по его мнению, США, НАТО и лично Байден допустили большую ошибку, неоднократно заявив накануне вторжения, что в Украине ни в коем случае не будет какого бы то ни было вмешательства западных войск.

"Если бы президент Джо Байден в последние месяцы вообще бы ничего не отвечал на вопрос о возможном участии западных сил, было бы лучше для безопасности Украины и мира на планете. Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва", - сказал Болтон.

По его мнению, руководству России лучше не позволять заглядывать в карты противника.

В Украине уже 25-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Беларусь вывезла из Украины своих дипломатов, Россия заявила об использовании в Украине новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", а Зеленского продолжили критиковать за антинатовскую риторику.

Кроме того, мы рассказывали, как аграрии накануне посевной ищут семена, удобрения и топливо и выйдут ли они вообще в поля.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних новостях о ситуации на фронте и вокруг украинско-российских переговоров.