Агенты ФБР провели обыск в доме бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности времен его первого срока Джона Болтона, который сейчас активно критикует президента США. Обыски осуществляются в рамках расследования, связанного с секретной информацией в его мемуарах.

Об этом сообщает газета The New York Post.

По словам высокопоставленного американского чиновника издания, расследование стартовало в сентябре 2020 года, но администрация Джо Байдена закрыла его "по политическим причинам". Болтона обвиняли в том, что он включил секретную информацию в свою книгу 2020 года "Комната, где это произошло".

Трамп выступал за остановку публикации книги из-за включения в нее информации, содержащую гостайну. Республиканец заявлял, что Болтон нарушил соглашение о неразглашении секретной информации государственной важности. Ему вторило Министерство юстиции, утверждая, что 500-страничная рукопись Болтона о его пребывании в Белом доме "изобилует секретной информацией".

"Никто не может стоять выше закона... Агенты ФБР на задании", — прокомментировал обыски директор ФБР Кэш Патель.

В 2020 году мы приводили мнение Трампа о том, что Болтон должен должен сесть в тюрьму из-за публикации своих мемуаров о работе в Белом доме.

Также республиканец называл эту книгу скучной, а автора - чокнутым.