Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября, в Белом доме.

Об этом Трамп заявил во время общения с прессой.

"Думаю, что да. Да", - сказал глава Белого дома журналистам, отвечая на вопрос, состоится ли встреча.

Президент США также отметил, что важную роль в завершении войны в Украине мог бы сыграть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поскольку его уважают и в Москве, и в Киеве.

"Эрдогана уважает Россия. Я не могу рассказать вам об Украине, но его уважают обе страны. И он мой друг. Почему? Я умею ладить с крутыми ребятами. Я не лажу со слабыми. Я лажу с сильными. Я не знаю, как по-другому можно делать. Но Эрдоган прекрасно ко мне относится. Знаете, когда у НАТО возникают проблемы с Эрдоганом, что у них часто случается, они звонят мне, чтобы я поговорил с ним. И я сразу разбираюсь в проблеме", - сказал Трамп.

Напомним, накануне Зеленский подтвердил дату встречи с Трампом в Вашингтоне и назвал главные темы визита в США: ПВО и оружие для дальнобойных ударов по РФ.

Также Зеленский сообщил, что украинская делегация уже отправилась с визитом в США.