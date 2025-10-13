Глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Украины Юлия Свириденко уже поехали в Штаты, где в пятницу украинский президент Владимир Зеленский должен встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом.

О выезде украинской делегации сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.

По словам президента, в США направились премьер-министр Юлия Свириденко, глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров и некоторые представители дипломатического сектора.

У них будет ряд встреч, добавил Зеленский.

Ранее о том, что украинская делегация едет в США, чтобы обсудить "укрепление ударных возможностей", сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, на выходных президент США Дональд Трамп дважды созванивался с Владимиром Зеленским. Стороны обсуждали передачу Украине дальнобойных ракет "Томагавк". Также президенты затронули тему усиления украинской ПВО. Принято ли в США решение о передаче ракет, в официальных пресс-релизах о разговорах не уточнялось.

