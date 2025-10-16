Украина и США обсуждают закупку американского сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, американские и украинские чиновники обсуждают возможность поставок СПГ из США для удовлетворения энергетических потребностей Украины после российских обстрелов.

Взамен президент Украины Владимир Зеленский может предложить президенту США Дональду Трампу возможность для американских нефтяных компаний использовать трубопроводную инфраструктуру Украины для экспорта энергоносителей в Словакию и Венгрию.

Также Киев предлагает американским компаниям дешевое хранение СПГ в огромных подземных хранилищах Украины, чтобы помочь увеличить его экспорт в остальную часть Европы.

По мнению Bloomberg, такие предложения Киева свидетельствуют о попытке выработать новый подход, который позволит сохранить поддержку США после неудачной февральской встречи Зеленского и Трампа в Белом доме, завершившейся спором.



В статье не уточняется, как планируется доставлять американский СПГ в Украину, учитывая, что Черное море и порты простреливаются войсками России.

Ранее эксперт по энергетике Юрий Корольчук заявил, что Украине не хватает около трёх миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона.



А министр энергетики Светлана Гринчук говорила, что Украина будет вынуждена нарастить импорт газа примерно на треть из-за российских ударов по объектам собственной газодобычи.