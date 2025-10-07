Украина будет вынуждена нарастить импорт газа примерно на треть из-за российских ударов по объектам собственной газодобычи.

Об этом сообщила на пресс-конференции министр энергетики Светлана Гринчук.

Чиновница заверила, что у Украины имеется финансовый ресурс для обеспечения в полном объеме импорта газа до конца осени, в декабре и "при необходимости в другие месяцы". Но тут же добавила, что для закупки газа страна привлекла займы на 500 миллионов долларов от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и на 300 миллионов - от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Оба кредита выданы под гарантии Европейской комиссии.

Сейчас со странами Большой семерки Киев обсуждает возможность займа дополнительных средств и получения грантов от отдельных стран.

"Только что с послами G7 мы обсудили возможность расширения и этих кредитов, тоже под гарантии Еврокомиссии. И с некоторыми странами обсуждаем предоставление нам финансирования на грантовой основе именно для увеличения импорта природного газа", – сообщила министр.

Итоговая сумма трат на газ пока не установлена и будет зависеть от дальнейших ударов российской армии.

Как мы писали, 3 октября была самая масштабная с начала войны атака на объекты газодобычи. Под удар попали объекты под Харьковом и Полтавой.

Между тем более половины импортированного Украиной газа имеет российское происхождение.